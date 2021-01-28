Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новой кампании бренда, посвященной дизайн-свершениям.

Cartier постоянно напоминает о своей великой истории и дизайн-свершениях. При желании, конечно, можно упрекнуть великий ювелирный дом в том, что он живет прошлым. Но, с другой стороны, многие бы позавидовали такой великой истории и прошлому. Так что гордиться французскому дому и правда есть чем, тем более что и с инновациями, и с жизнью настоящим у бренда все в порядке.

Новая кампания, стартовавшая в январе, посвящена дизайн-иконам Cartier — это и Trinity, в создании которого участие принял Жан Кокто; и первые наручные часы Cartier — Santos; и легендарный «гвоздь», придуманный Альдо Чипулло для Cartier New York, а еще часы Tank, Panthere и легендарная коллекция Love, тоже авторства Чипулло. Как носить браслет, с которого началась коллекция, в 1970-х отлично демонстрировала Элизабет Тейлор. Она не снимала браслеты Love и вечером и сочетала их с парадными украшениями и не менее парадными нарядами. Самая ранняя по времени создания икона дизайна Cartier, представленная в кампании, — Santos, появившийся в 1904 году, самая поздняя — Ballon Blue 2007-го. Кроме натюрмортов в кампании фото на модели, да на какой модели — в дизайн-иконах Cartier снялась сама Моника Беллуччи, давний друг и посланница бренда.