В Ярославской области на оздоровление Волги потратили 1,3 млрд рублей

В 2020 году в Ярославской области в рамках программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» было выделено 1,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что по этой программе в прошлом году был завершен первый этап работ по строительству очистных сооружений в поселке Золоторучье Угличского района. Кроме того, новые очистные сооружения канализации построены в Большом Селе, в поселках Судоверфь и Каменники Рыбинского района и в некоторых других районах области.

«Финансирование было направлено на 10 объектов. По семи из них работы завершены, сооружения введены в эксплуатацию. Обязательства по объемам работ, а также по их финансированию выполнены полностью»,— отметил губернатор области Дмитрий Миронов.

По данным правительства, работа по некоторым объектам будет продолжена в 2021 году. Начнется и реализация новых объектов. В частности, в 2021 году стартует строительство очистных сооружений канализации в поселке Новый Некоуз. Общая сумма субсидии из федерального бюджета на 2021 год по нацпроекту «Экология» составляет более 1 млрд руб.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что всего на программу «Оздоровление Волги» Ярославской области из федерального бюджета выделили более 7 млрд руб. Выполнение программы рассчитано до 2024 года. Целью федерального проекта является улучшение экологического состояния реки Волги и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса за счет сокращения в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу.

Подробнее о строительстве и модернизации очистных сооружений в регионе в материале “Ъ-Ярославль” – «Волгу начали лечить».

София Бастрыгина