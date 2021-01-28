В Саратове учредитель организации обвиняется в хищении 7 млн рублей

Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней женщины, которая обвиняется в присвоении и растрате, а также легализации денежных средств (ч.4 ст.160 УК РФ, п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, с сентября 2016 года по июль 2018 года учредитель управляющей организации, обслуживающей 57 многоквартирных домов в Ленинском районе города, похитила поступившие от жильцов в качестве оплаты за потребленные теплоэнергоресурсы деньги в размере более 5 млн руб. и перечислила их на расчетные счета подконтрольных ей юрлиц.

Кроме того, являясь учредителем еще одной управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома в Саратове и Саратовской области, директором которой являлся ее сын, обвиняемая якобы похитила свыше 2,1 млн руб.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд города.

Мария Шахрай