В отношении МП «Благоустройство» в Самаре возбуждено дело за ненадлежащее состояние дорог

Прокуратура выявила нарушения в работе самарского муниципального предприятия «Благоустройство». при исполнении контракта по содержанию автомобильных дорог. Надзорное ведомство установило, что состояние улично-дорожной сети и тротуаров в городе, за которые отвечает МП, не соответствует требованиям ГОСТ. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Вместе с тем МП “Благоустройство” не обеспечило привлечение достаточно количества ресурсов и техники для выполнения принятых на себя обязательств, чем создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан – жителей города»,– говорится в сообщении.

В связи с этим в отношении директора предприятия возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Санкции этой статьи предусматривают штраф на сумму до 30 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до двух лет.

Георгий Портнов