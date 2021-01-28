Бумкомбинат «Волга» планирует увеличить объемы производства на 16%

Балахнинский бумкомбинат «Волга» в 2021 году планирует произвести 325 тыс. т бумаги, что на 16% превышает объем производства 2020 года (279,79 тыс. т). Компания планирует увеличить объемы поставок продукции в Европу и вывести на полную мощность бумагоделательную машину №5 (производит газетную бумагу, пухлую бумагу для печати книг и окрашенную бумагу, на 100% эта машина работала до 2015 года).

В течение года предприятие намерено улучшить работу бумагоделательной машины №8 (производит газетную бумагу и интерлайнер – крашеная бумага, прослойка для пятислойного картона) и увеличить мощности новой линии термомеханической массы (полуфабрикат для изготовления газетной бумаги, запущен в производство в 2020 году).

В течение 2020 года предприятие выпустило 126 тыс. т крашеной бумаги коричневого оттенка. Напомним, этот продукт «Волга» запустила в производство в начале прошлого года.

Ирина Андреева