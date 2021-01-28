ВТБ на Кубани рефинансировал ипотеку на 4,4 млрд рублей

В 2020 году более 2,3 тыс. жителей Кубани оформили рефинансирование ипотеки в ВТБ. Сумма жилищных кредитов со сниженной ставкой составляет 4,4 млрд руб. Это в 2,7 раза больше, чем годом ранее по объему, и в 2,5 раза — по количеству сделок, сообщается в пресс-релизе финансовой организации.

В Краснодарском крае каждый четвертый жилищный кредит ВТБ приходился на рефинансирование. Доля в общем объеме ипотечных продаж финансового учреждения в регионе по сравнению с 2019 годом увеличилась более чем в два раза - с 10,9% до 23,4%. Средний размер жилищного кредита превысил 1,9 млн руб., это на 150 тыс. руб. больше, чем годом ранее.

«В прошлом году мы уделили особое внимание программам снижения ставки, и они были рекордно востребованы у клиентов, оформлявших жилищные кредиты в прошлые годы. Мы предполагаем, что в 2021 году спрос на рефинансирование сохранится, но будет более умеренным», - рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Андрей Ульченко