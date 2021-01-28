Марки обновляют модельный ряд

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие автомобили будут представлены в России в ближайшее время.

На днях сразу несколько автомобильных марок анонсировали свои новинки, которые появятся в России уже в ближайшие месяцы. Все они разные, объединяет их только то, что все они кроссоверы. Доля автомобилей этого класса продолжает увеличиваться, и если так пойдет и дальше, то других машин у нас и вовсе не останется.

В апреле к дилерам Mitsubishi приедет обновленный кроссовер Eclipse Cross. Именно обновленный, потому что, кроме декора, у модели мало что поменялось. Новые фары с разнесенными по высоте блоками, сзади изменилось остекление, которое лишилось горизонтальной перемычки. В салоне новая мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном. Главное техническое новшество — появление гибридной версии. Но нам с вами ее, к сожалению, не доверят. В России кроссовер будет представлен бензиновыми двухлитровым атмосферным и полуторалитровым турбированным моторами. Оба развивают по 150 л. с.

Весной же начнутся продажи обновленного большого кроссовера VW Teramont. На мировом рынке модель была представлена еще год назад, но по известным причинам до нас добралась только сегодня. У автомобиля изменились оптика, оба бампера и решетка радиатора. В салоне появились новый руль, обновленная цифровая панель приборов и усовершенствованная мультимедийная система. Также были доработаны электронные ассистенты водителя. Двигатели прежние — бензиновые, четырех- и шестицилиндровые, мощностью 220 и 249 л. с. Кроссовер доступен как с передним, так и с полным приводом.

Наконец, марка Opel объявила, что весной на российском рынке в дополнение к уже имеющемуся кроссоверу Grandland X появится более компактная модель — Crossland. Автомобиль появится в продаже в первом квартале 2021 года, но пока ни технические характеристики, ни комплектации, ни стоимость новинки не названы.