Минздрав Башкирии закупает 60 упаковок «Спинразы» за 67,8 млн рублей

Министерство здравоохранения Башкирии через ГКУ «Управление материально-технического обеспечения» закупает 60 упаковок препарата для лечения спинально-мышечной атрофии «Нунсинерсен» (торговое наименование «Спинраза» ). Стоимость контракта — 67,8 млн руб. (по 1,13 млн руб. за упаковку). Электронный аукцион состоится 10 февраля.

В ноябре прошлого года правительство России включило «Спинразу» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В ноябре прошлого года Генпрокуратура России обязала минздрав Башкирии обеспечить препаратом «Спинраза» четырехлетнюю девочку со спинальной мышечной атрофией.

Дарья Кучеренко