Жителям Самары предложили создать «весенний» дизайн для транспортных карт

Фото: Соцсети

Стартовал конкурс на дизайн для транспортных карт в Самаре. Его объявил в «Твиттере» единый оператор электронного проездного в Самаре и Самарской области «Объединенная транспортная карта». Жителям Самары предлагается создать свой вариант макета дизайна проездных для школьников, студентов и граждан и прислать в официальное сообщество организации в соцсетях

«С нас транспортная карта в подарок и ваш дизайн с указанием автора на карте!» – прокомментировали свою инициативу авторы инициативы.

Перед объявлением конкурса компания опубликовала три варианта макета «весеннего» дизайна транспортных карт для школьников, студентов и граждан с изображениями космоса, апельсинов и видом Самарской области соответственно. После того, как горожане раскритиковали проект, представители оператора попросили жителей прислать свои варианты оформления проездных.

Георгий Портнов