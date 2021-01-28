Внимание! Начали

В стремлении повторить успех первой выставки LVMH Watch Week 2020 года в Дубае, часовые марки Bvlgari, Hublot и Zenith вновь собрались вместе в 20-х числах января 2021 года и открыли год интерактивными презентациями своих новинок.

Hublot

Компания в очередной раз поразила ценителей часового искусства, на этот раз моделью Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire в первом в истории корпусе из оранжевого сапфирового стекла с модернизированным автоматическим калибром с турбийоном. Эта инновационная разработка не только оснащена редко используемым в моделях с турбиионом автоматическим подзаводом, но и имеет усовершенствованную архитектуру с видимым со стороны циферблата микро-ротором и тремя мостами из сапфирового стекла.

Помимо этого, в подтверждение своего авторитета в производстве ультра-современных материалов, Hublot интегрировали мануфактурныи механизм MP-11 с семью барабанами, обеспечивающими 14-дневный запас хода, в корпусы из золота Magic Gold и синтезированного сапфира синего цвета. Модель Spirit of Big Bang Tourbillon 5-day Power Reserve Carbon White получила черно-белый дизаин, корпус диаметром 42 мм с задней крышкой и безелем из углеволокна с включениями композитного материала. В модели Spirit of Big Bang Ceramic Beige с корпусом из бежевой керамики на бежевом ремешке из кожи аллигатора с циферблатом песочного цвета с узором «солнечные лучи» и безелем из золота King Gold или полированного титана, украшенным 50 бриллиантами, обыгран эффект многослойности. К тому же из керамики выполнены еще две новинки бренда, часы Classic Fusion Orlinski 40 мм с корпусом из керамики синего цвета и часы Big Bang Unico Integral, выполненные из керамики белого, темно-синего и серого цветов.

Zenith

Компания Zenith на виртуальной выставке-презентации LVMH Watch Week уделила особенное внимание моели Chronomaster, работающей на базе обновленной версии механизма El Primero. Калибр El Primero A386 был дополнен новыми элементами дизайна — черным безелем с отметками в виде точек, выгравированной тахиметрической шкалой хронографа, сатинированным браслетом и трехцветными счетчиками на циферблате. Частота колебаний баланса 5 Гц (36 000 пк/ч) гарантирует точность измерения до 1/10 секунды, а запас хода увеличен до 60 часов. Также Zenith представили новую версию Chronomaster Revival A385, точное воспроизведение исторических моделей 1969 года — часов в корпусе из стали диаметром 37 мм с помповыми кнопками.

Самый быстрый хронограф Defy 21 предстал в новом зелёном цвете DEFY 21 Urban Jungle. Хронограф со счетчиком 1/100 секунды заключен в корпус из керамики коричнево-зеленого цвете на каучуковом ремне с имитацией рисунка ткани. Вдохновившись винтажной авиационной экипировкой, компания создала также модель Pilot Type 20 Chronograph Silver, выполненную из серебра 925 пробы. Модель выпущена лимитированной серией из 250 экземпляров. Для обеспечения максимальной читаемости показаний характерные крупные арабские цифры и соборные стрелки покрыты белым люминесцентным материалом. Завершает образ авиатора коричневый ремень из телячьей кожи коричневого цвета, дополненный заклепкой и классической застежкой из серебра с характерной нашивкой, наподобие тех, что раньше можно было увидеть на шлемах пилотов.

Bvlgari

В центре внимания часовщиков Bvlgari — модели для женщин: Serpenti Spiga на гибком браслете «тубогас», инкрустированном бриллиантами, три новые версии Divas’ Dream Peacock, среди которых есть турбийон в сочетании с мозаикой из павлиньих перьев, Lvcea c перламутровым циферблатом в технике маркетри. Мужские модели представлены прежде всего новым хронографом из стали Octo Finissimo, оснащенным функцией второго часового пояса и водонепроницаемостью до 100 метров. Еще одна новинка — минутный репетир Octo Roma Carillon Tourbillon с тремя молоточками в высокотехнологичном корпусе, созданного для максимального распространения звука: очередное свидетельство передовых позиций Bvlgari в создании швейцарских часов с усложнениями.