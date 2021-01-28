Phillips нарастил продажи

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич объясняет, с чем связаны успехи компании, в том числе в азиатском регионе.

Аукционный дом Phillips подвел итоги прошлого года. Общий объем продаж составил $760,4 млн. В совокупности аукционные продажи дома составили более $648 млн, а частные — $113,2 млн. Общий объем продаж снизился на 16,3% по сравнению с годовым объемом продаж в $908 млн в 2019 году, что является лучшим результатом, чем у его более крупных конкурентов — Sotheby’s и Christie’s, у которых продажи в годовом исчислении снизились в среднем на 25% процентов в результате продолжающегося экономического воздействия пандемии.

Интересно, что все остальные говорят о значительном росте онлайн-продаж, а Phillips молчит; известно только, что в 2019-м этот сегмент дал $75 млн. Хотя именно в онлайн-режиме был продан в декабре за $41 млн пейзаж Дэвида Хокни. Значительны успехи дома в азиатском регионе за счет гонконгского отделения. Общий объем продаж Phillips в Азии составил $152 млн (или 1,18 млрд гонконгских долларов), что на 24% больше по сравнению с показателем 2019-го. В декабре прошел очень важный совместный вечерний аукцион Phillips—Hong Kong и китайского аукционного дома Poly International. Здесь общая сумма продаж современного искусства составила $50 млн (или 388 млн гонконгских). Первый такой случай совместной работы западного и восточного аукционных гигантов.

Дом запустил новую техническую платформу Articker, которая отслеживает тенденции упоминания художников в СМИ, чтобы помочь специалистам и коллекционерам ориентироваться на рыночную траекторию художника. Осенью Phillips запустил Gallery One — новую платформу цифровых аукционов для лотов по доступной цене, открытых для торгов в течение одной недели. И все же, несмотря на цифровизацию и продолжающиеся запреты на межгосударственные перемещения, Phillips вкладывается и в традиционные способы торговли. Летом открыто отделение в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк, и планируется открыть новую штаб-квартиру на Парк-авеню в Нью-Йорке и выставочное пространство в Лос-Анджелесе.