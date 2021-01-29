Адвокаты солдата Рамиля Шамсутдинова подали жалобу на приговор

Вчера адвокаты срочника Рамиля Шамсутдинова подали апелляционную жалобу на приговор Второго Восточного окружного военного суда. Напомним, 21 января он приговорил подсудимого к 24,5 года колонии строгого режима за убийство восьми сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае и покушении еще на двоих.

«Сейчас мы обжалуем срок приговора. Не исключаю, что будем оспаривать и размер компенсации морального вреда», — сказал адвокат срочника Равиль Тугушев. По решению суда, Рамиль Шамсутдинов должен будет выплатить родственникам погибших и пострадавшим 9,8 млн рублей. Сразу после вынесения приговора адвокаты подсудимого заявили, что так как суд присяжных вынес вердикт о том, что Рамиль Шамсутдинов виновен, но заслуживает снисхождения, они рассчитывали на более мягкий приговор. Родственники погибших тогда заявили, что будут добиваться пожизненного срока.

Екатерина Еременко