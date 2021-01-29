28 января, четверг
Войти в профиль
Иркутск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Адвокаты солдата Рамиля Шамсутдинова подали жалобу на приговор

Коммерсантъ (Иркутск) от

Вчера адвокаты срочника Рамиля Шамсутдинова подали апелляционную жалобу на приговор Второго Восточного окружного военного суда. Напомним, 21 января он приговорил подсудимого к 24,5 года колонии строгого режима за убийство восьми сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае и покушении еще на двоих.

«Сейчас мы обжалуем срок приговора. Не исключаю, что будем оспаривать и размер компенсации морального вреда», — сказал адвокат срочника Равиль Тугушев. По решению суда, Рамиль Шамсутдинов должен будет выплатить родственникам погибших и пострадавшим 9,8 млн рублей. Сразу после вынесения приговора адвокаты подсудимого заявили, что так как суд присяжных вынес вердикт о том, что Рамиль Шамсутдинов виновен, но заслуживает снисхождения, они рассчитывали на более мягкий приговор. Родственники погибших тогда заявили, что будут добиваться пожизненного срока.

Екатерина Еременко


Комментарии

Печать

обсуждение

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1
Профиль пользователя