6 уголовных дел за нарушения при выполнении нацпроектов возбудили в Удмуртии

За 2020 год в Удмуртии возбудили шесть уголовных дел за нарушения при выполнении нацпроектов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокурора республики Артема Николаева.

«Неполное освоение бюджетных средств во многом обусловлено нарушением сроков выполнения контрактов подрядными организациями, некачественным проведением работ. При реализации девяти нацпроектов прокурорами выявлены нарушения»,— отметил господин Николаев в ходе коллегии прокуратуры.

Напомним, что в целом за 2020 год прокуроры Удмуртии выявили более 59 тыс. различных нарушений. Для их устранения было внесено 9,6 тыс. представлений, в административном порядке наказано почти 11,7 тыс. лиц.