Инфляция крепчает

Аномальные морозы, пришедшие в Сибирь в декабре, ускорили годовую инфляцию до 4,7%. Из-за возросших расходов на обслуживание тепличных комплексов подорожали овощи, из-за высокого спроса — услуги такси. При этом, прирост цен в сибирских регионах оказался ниже общероссийского на 0,2 п.п. Аналитики отмечают, что аномальная погода и ранее влияла на инфляцию, а дальнейшая динамика цен будет зависеть от курса рубля.

Годовая инфляция в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в декабре составила 4,7%, ускорившись к ноябрю на 0,2 п.п. По данным Сибирского ГУ Банка России, это наименьший прирост среди всех округов. При этом в ЦБ отмечают, что «уникальным фактором» роста инфляции в регионах СФО стали аномальные морозы. В последней декаде декабря в Сибири наблюдалась аномально морозная погода. Синоптики Западно-Сибирского УГМС назвали выходные 26-27 декабря в Западной Сибири самыми холодными для этого периода за всю историю метеонаблюдений. Столбик термометров в ряде регионов опускался до –40 и –46°С, в Томской области — до –49°С. «Неблагоприятные погодные условия в конце 2020 года увеличили спрос на услуги такси и повысили издержки производителей тепличных овощей. Это ускорило рост цен на огурцы и помидоры», — сообщает пресс-служба сибирского управления, добавляя, что на стоимость тепличных овощей также повлиял временный запрет импорта из ряда стран.

Удорожание зерна для кормов и импортных ветеринарных добавок, по данным ЦБ, привело к тому, что в сибирских регионах ускорился рост цен на говядину, свинину и яйца. При этом, другие продукты, наоборот, дешевели. Так, по данным пресс-службы, из-за того, что в 2020 году в округе выросло производство молока и увеличились мощности по его переработке, в декабре снизился прирост цен на молоко, творог и сметану. «Особенно сильно это проявилось в Новосибирской области. Там снижение темпов увеличения цен было значительнее по продуктам переработки, а само молоко в декабре стоило даже дешевле, чем год назад. В результате Новосибирская область стала единственным регионом СФО, где инфляция в декабре замедлилась», — прокомментировала ситуацию первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

В целом в Новосибирской области прирост цен на продовольственные товары в декабре замедлился к ноябрьскому на 0,3 п.п., до 5,4%, на непродовольственные — остался на уровне 4,2%. «Увеличились темпы прироста цен на многие медикаменты и медтовары. Удаленный режим работы и учебы поддерживает спрос на электронику, что в связи с ослаблением рубля ускорило рост цен на планшеты, ноутбуки, смартфоны», — отмечает Банк России.

Банк России сообщает, что после введения федеральным правительством предельных цен на сахар, его стоимость в целом по Сибири стабилизировалась. Однако в Иркутской области ускорение роста продолжилось и на сахар, и на подсолнечное масло, цены на которое также регулируются решением властей.

Среди сибирских регионов инфляция в декабре сильнее всего ускорилась в Хакасии — 0,5 п.п. до 6%. Основное влияние, по данным ЦБ, оказывали временные федеральные факторы: ослабление рубля, уменьшение предложения подсолнечника и рост мировых цен на зерно. Среди продовольственных товаров больше всего в Хакасии подорожали фрукты (апельсины, лимоны, виноград) и тепличные огурцы.

Наименьший в Сибири показатель годовой инфляции в декабре отмечен в Республике Алтай — 4,2% (прирост к ноябрю — 0,3 п.п.). Сибирское управление Банка России отмечает, что с открытием новых производств по выпуску сливочного масла и сыра в регионе замедлился годовой рост цен на эти продукты. В то же время, республика стала одним из немногих регионов СФО, где усилился годовой прирост цен на платные услуги — 1,1% после 0,5% в ноябре.

Старший директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова отмечает, что, несмотря на то, что прирост потребительских цен рассчитывается с поправкой на сезонность, все же аномальные, нехарактерные морозы (или, наоборот, теплая погода) «могут оказать влияние на цены путем учета стоимости тепла в себестоимости продукции». При этом аналитик добавляет, что ситуация Сибири не уникальна, схожие проблемы, судя по сообщениям ЦБ, были и в других округах. По ее словам, в ближайшее время инфляция в Сибири будет зависеть от тех же факторов, что и в целом в России: от курса рубля и от инфляционных ожиданий. «Возможно, выход с удаленных режимов работы и учебы некоторых категорий населения спровоцирует рост спроса на непродовольственные товары (одежду, обувь) и на некоторые виды услуг, что вызовет, в свою очередь, рост цен на них» — заключает эксперт.

Дарья Решетникова