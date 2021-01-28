Петербург занял второе место в стране по размеру рефинансирования ипотеки

Петербург опередил регионы по среднему размеру рефинансирования ипотеки, уступив первое место Москве.

Как сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка, средний размер рефинансирования по стране составил 2,95 млн рублей, а в Москве —3,8 млн рублей. При этом на ипотеку в Петербурге приходится 13% от всех программ рефинансирования. В столице данный показатель выше — 23%.

Самым востребованным видом кредитования у петербуржцев остаются потребительские кредиты. За прошлый год они составили 77% от всех выданных кредитов. Средняя сумма рефинансирования потребкредита в Петербурге в прошлом году была на уровне 705 тыс. рублей, в Москве — на 103 тыс. больше.