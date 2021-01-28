Начался ремонт участка дороги от Переславля до Углича за 478,6 млн рублей

В Переславском районе Ярославской области начался ремонт автомобильной дороги от села Купанского до села Нагорья, протяженностью 28 км, сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выполнять ремонт дороги будет подрядная организация АО ГК «ЕКС», с которой заключен контракт на сумму 478,6 млн руб.

По словам заместителя председателя областного правительства Виктора Неженца, эта дорога востребована местными жителями и туристами.

«Дорогой пользуются и местные жители, и туристы, которые приезжают в музей-усадьбу "Ботик Петра I", а также просто полюбоваться красотами Плещеева озера. Вместе с этой дорогой в 2021 году будет отремонтирован двадцатикилометровый участок дороги Остапково – Заозерье – Колокарево – Старое Волино. Эти объекты связывают между собой два города Золотого кольца России – Переславль-Залесский и Углич, поэтому ремонт будет осуществляться комплексно»,— рассказал господин Неженец.

По данным департамента, подрядная организация уже вышла на объект. Проводятся подготовительные работы и заменяются водопропускные трубы. К основным работам подрядчик приступит весной, как только установится подходящая для этого погода. Предстоит уложить два слоя асфальта, укрепить обочины, установить дорожные знаки и барьерное ограждение, нанести горизонтальную разметку термопластичными материалами. Завершить ремонтные работы планируют в октябре 2021 года.

София Бастрыгина