ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки на Дону

Более 2 тыс. жителей Ростовской области оформили рефинансирование ипотеки в банке ВТБ, сообщили в кредитном учреждении. По данным банка, каждый пятый жилищный кредит ВТБ в регионе приходился на рефинансирование. Сумма кредитов со сниженной ставкой насчитывает 3,6 млрд руб., что в 2,5 раза больше показателя предшествующего периода.

Максимальный объем рефинансирования приходится на Московский регион, где клиенты переоформили в ВТБ 18 тыс. жилищных займов на 75 млрд рублей, в Санкт-Петербурге и области – 21,5 млрд рублей, в Татарстане – 8,9 млрд, в Башкортостане – 7,8 млрд, в Красноярском крае – 7,4 млрд.

«Мы ожидаем, что в 2021 году спрос на рефинансирование сохранится, но будет более умеренным. Дальнейшего резкого снижения ставок мы не ожидаем, программа льготной ипотеки, вероятно, будет после 1 июля модифицирована. Кроме того, существенная часть заемщиков уже воспользовалась благоприятной ситуацией и переоформила свои кредиты на новых условиях»,— отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ, его слова цитируются в сообщении.

Сергей Иванов