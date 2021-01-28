Дьявол раскроется в деталях

На экраны выходит новый фильм с Джаредом Лето — «Дьявол в деталях». Это психологический триллер о серийном убийце из 90-х. Ключевые роли в картине исполнили также Дензел Вашингтон и Рами Малек. Режиссер Джон Ли Хэнкок написал сценарий фильма почти 30 лет назад, но приступил к съемкам только в прошлом году. Подробности расскажет Александр Рассохин.

Лос-Анджелес, октябрь 1990 года: город поражен серией громких убийств, жертвами становятся молодые девушки. Дело ведет сержант Джим Бакстер, но безуспешно. Герой случайно знакомится с заместителем шерифа по прозвищу Дик. Бакстер впечатлен способностями коллеги и неофициально привлекает его к расследованию. Главным подозреваемым становится Альберт Спарма — загадочный человек, который подозрительно много знает о громких преступлениях, и хранит дома книгу о Чарльзе Мэнсоне. Правда, конкретных улик против него нет.

Рецензии критиков на фильм «Дьявол в деталях» противоречивые, на сайте Rotten Tomatoes он получил 50% положительных отзывов. Главным достоинством картины многие издания считают актерскую работу Джареда Лето, которому как раз и досталась роль фаната преступлений. Он до последнего играет с полицейскими, не давая им понять, действительно ли он опасный серийный убийца или только притворяется. Причем, как говорил сам Джаред Лето в интервью изданию Variety, он чуть не отказался от этой роли: «Сначала проект меня не заинтересовал. Я думал, что слишком хорошо изучил таких героев, и мне нужны новые приключения. Но когда я поговорил с режиссером, и он объяснил идею, я не смог отказаться. Мой персонаж чем-то похож на Джокера — такой же нестандартный, всегда говорит то, что думает.

Еще Альберт умеет удивлять и играть, забавный парень».

Так как действие происходит в 90-е, у следователей в фильме нет ни базы данных отпечатков пальцев, ни даже мобильных телефонов. Поэтому работа над делом сильно усложняется. Джон Ли Хэнкок признавался, что сделал это не специально — сценарий действительно был написан еще в 90-ые. И, как говорил режиссер в интервью “Ъ”, он не хотел погружаться в этот мрачный мир, пока не вырастут его дети. Несмотря на то, что приемы психологических триллеров давно известны, впечатления от фильма это не испортит, считает киножурналист, автор издания Forbes и портала «КиноПоиск» Дмитрий Барченков: «Мы уже сталкивались с огромным количеством фильмов, где главные герои содержали в себе сложный комплекс качеств и чувств, которые не позволяют их квалифицировать как однозначно положительных героев. Абсолютно неплохое кино, оно сделано с точки художественной зрения с попытками воссоздать атмосферу неонуара. Кино завораживает ощущением таинственности».

Кроме того, «Дьявол в деталях» — первый в этом году релиз студии Warner Bros. в новом формате. В США он выйдет одновременно в кинотеатре и на стриминговой платформе HBO Max, в России — только в кинозалах. Правда, по мнению критиков, показательным с точки зрения сборов он вряд ли станет.

Елена Иванова