Зарубежные СМИ: Какие страны возвращают ограничения?

Европейские страны начинают закрывать границы для путешественников из-за продолжающейся пандемии и новых штаммов коронавируса. О закрытии объявила Норвегия: въехать в страну смогут только ее граждане или иностранцы, которые работают в критически важных сферах. Границу с самой Норвегией уже закрыли Швеция, Дания и Финляндия. А теперь, по данным СМИ, о более жестких ограничениях задумались в Германии. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

По данным Der Spiegel, если немецкое правительство примет обсуждаемые меры, то в Германию нельзя будет въехать из Великобритании, Ирландии, Южной Африки, Бразилии и Португалии. Этот список также могут пополнить Нидерланды и Дания. Критерий для введения дополнительных ограничений немецким правительством — широкое распространение опасных штаммов коронавируса на той или иной территории. Но как именно это будет определяться, правительство пока не понимает и будет консультироваться с учеными. Запрет на въезд не коснется граждан Германии, а также дипломатов и тех, кто регулярно ездит через границу на работу. О полном запрете, например, авиасообщения речи не идет, но власти собираются ужесточить правила полетов. Об окончательном решении, по данным Der Spiegel, могут объявить 29 января.

Закрывающиеся границы особенно неприятны для европейских экспатов, которые работают в Великобритании. Как пишет Le Monde, многие из них хотят вернуться на родину именно сейчас. Проблема и в «Брексите», и в пандемии — мало того, что в крупнейших городах стало небезопасно, так еще и жизнь там замерла. Например, в Лондоне полноценно работают разве что парки. В итоге, согласно британской статистике, Соединенное королевство покинут почти 1,5 млн экспатов — только из столицы уедут 700 тыс. человек.

Проблемы начинаются не только у въезжающих в европейские страны, но и у тех, кто пытается их покинуть. The Guardian пишет, что у жителей Великобритании будут спрашивать на границе, с какой целью они выезжают. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что путешествовать сейчас можно только по уважительным причинам, и туризм в эту категорию не входит. Поэтому тех, кто собрался в зарубежный отпуск посреди пандемии, просто не выпустят из страны. А те, кто возвращается из стран с повышенным уровнем заболеваемости, пройдут карантин в отелях за собственный счет.