Гвоздь сезона

Как и на любом престижном курорте, на Сен-Бартельми, острове в гряде Малых Антильских островов в Карибском море, есть частный сектор, где обитают счастливые обладатели недвижимости, в том числе Роман Абрамович, и сектор туристический — с отелями, пляжами и ресторанами. Все, конечно, лучшие и самые. «Коммерсантъ. Стиль» делится впечатлениями о жемчужине сезона 2021 года — Hotel Barriere Le Carl Gustaf St-Barth, который обещает стать одним из наиболее привлекательных мест курорта.

Рассказывая о Сен-Бартельми (он же Сен-Барт), светские хроникеры приводят бесконечный список спортсменов, дизайнеров, актеров, королевских особ и предпринимателей, которые облюбовали оазис. Затем подробно описывают размеры плавсредств, на которых заходят в порт отдыхающие, рапортуют о градусе веселья на пляжных вечеринках и градусах по Цельсию — круглый год +26 (кроме разве что сентября — штормит и ветрено). В принципе, на этом можно и закончить: убедительнее аргументов в пользу того, зачем лететь сюда за тридевять земель, все равно не придумать. Но никто не объясняет, почему именно на Сен-Барт в конце 1950-х Дэвид Рокфеллер приехал покупать два участка земли под виллы, а вслед за ним на остров потянулись самые сильные и богатые люди мира. Что их сюда влекло, кроме, разумеется, близости к Рокфеллеру?

Если опустить все исторические и географические нюансы и не вдаваться в подробности американизации Карибов, ответ прост: забравшимся на действительно высокую вершину больше всего хочется покоя. Его и дает Сен-Барт, до которого не всякий обладатель частного самолета еще решится долететь. Разноцветные крыши на скалистых берегах, тихие бухты, лазурное море, белый песок, зеленые заросли, коралловые рифы, затонувшие пиратские корабли, легенды о спрятанных сокровищах, огромные черепахи, с которыми можно плавать, естественные морские бассейны и восхитительные виды — один взгляд на бухту с любой смотровой площадки заставляет забыть о фондовых рынках, делах государственной важности и личных драмах.

В отеле Barriere Le Carl Gustaf St-Barth Фото: пресс-служба отеля

На тропическом острове площадью 22 кв. км с населением меньше десяти тысяч человек камерность всегда была в цене. Именно ощущение уединения и постарались создать владельцы нового пятизвездного отеля в колониальном стиле Le Carl Gustaf. Он открылся в октябре 2020 года и принадлежит семейной компании Barriere. Каннский Le Majestic — любимое убежище звезд, прибывших на фестиваль, куршевельский Les Neiges — тоже их.

На пляже отеля Barriere Le Carl Gustaf St-Barth Фото: пресс-служба отеля

Утро — а встают на Сен-Барте рано и под пение птиц — начинается с прогулки до пляжа Shell, названного так из-за большого количества ракушек в песке. Пляж принадлежит отелю, поэтому платить за вход гостям Le Carl Gustaf не надо. На ланч — в пляжный ресторан Shellona, где шеф-повар Яннис Киороглу подает рыбу и морепродукты. Особенно хороша махи-махи, она же корифена, на гриле с кокосовым молоком.

В отеле Barriere Le Carl Gustaf St-Barth Фото: пресс-служба отеля

В полдень жизнь на острове замирает. Дневной сон и ничегонеделание — святая обязанность каждого отдыхающего. Но если не спится, есть аквабайк, который установят прямо в частный бассейн вашего люкса, прогулки на электровелосипедах по окрестностям, плавание с черепахами, погружение к затонувшим кораблям и процедуры в спа-центре Spa Diane Barriere на средствах Biologique Recherche (у отеля эксклюзивный контракт с компанией). В меню есть и расслабляющие процедуры для головы и тела — в ход идут средства для обертывания с редкими ингредиентами вроде вулканической лавы из Исландии или ледниковой воды.

В отеле Barriere Le Carl Gustaf St-Barth Фото: пресс-служба отеля

Вечером по программе ужин в ресторане Fouquet's St-Barth. Тут самое время напомнить, что парижский «Фукетс» тоже принадлежит компании Barriere, а потому шеф-повар Пьер Ганьер, обладатель трех звезд Мишлен, приехал ставить кухню и на Сен-Барт. По заверению шефа, получилась атмосфера парижской брассери, где подают классические французские блюда с карибской изюминкой. И с видами на мерцающие огоньки Густавии, столицы заморской общины Франции Сен-Бартельми.

Как добраться до Сен-Бартельми Лететь на джете или регулярными рейсами из Москвы с пересадкой в Париже или Нью-Йорке до острова Сен-Мартен, а оттуда на внутреннем ближнемагистральнике на Сен-Барт. Виза нужна шенгенская, выданная Францией. Перед вылетом необходимо уточнить условия посещения в связи с эпидемиологической ситуацией в мире из-за пандемии COVID-19.

Светлана Рысева