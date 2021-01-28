Один из пострадавших при пожаре на пороховом заводе находится в тяжелом состоянии

При пожаре на Пермском пороховом заводе пострадали не три, а четыре человека. Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ. Три человека в настоящее время находятся в ожоговом центре, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Еще один сотрудник завода, получивший небольшие ожоги, от госпитализации отказался.

ЧП на Пермском пороховом заводе произошло сегодня утром. Во время погрузки загорелись отходы производства, пламя перекинулось на склад. Площадь пожара составила 50 кв. м. По факту произошедшего проводит проверку СКР, причины и обстоятельства пожара также изучают прокуратура и заводская комиссия.