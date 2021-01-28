Житель Башкортостана угнал взятый в аренду автомобиль в Ижевске

47-летний ранее судимый житель Башкортостана похитил автомобиль Hyundai Solaris, взятый в аренду у одной из организаций Ижевска (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Октябрьский райсуд столицы Удмуртии приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Установлено, что в августе 2019 году осужденный вступил в сговор с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено отдельное уголовное дело, с целью хищения чужого имущества. Затем злоумышленники оформили заявку на аренду автомобиля в Ижевске через интернет. После мужчины приехали в столицу Удмуртии и заключили договор аренды машины на двое суток, предоставив подложные паспорт и водительское удостоверение одного из участников. Заплатив 4 тыс. руб. злоумышленники похитили автомобиль. Ущерб потерпевшему составил 550 тыс. руб.

Отметим, что подсудимый признал вину. При назначении наказания суд учел, что мужчина совершил преступление в период непогашенной судимости и неотбытого испытательного срока по предыдущему приговору, по которому он допускал нарушения порядка и условий отбывания условного осуждения. При этом суд принял в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние подсудимого, состояние его здоровья, наличие малолетнего ребенка и беременность его сожительницы.