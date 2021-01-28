ГК «Ростов-Дон» выиграл у тольяттинской «Лады» в домашнем матче

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» 27 января обыграл тольяттинскую ладу в матче Суперлиги Париматч 20/21 со счетом 28:24. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Лада» смогла распечатать ворота ростовской команды только на восьмой минуты матча. Первые 10 минут ростовчанкам удавалось удерживать преимущество, но «Лада» эффективно играла в защите. Позже «Ростов-Дон» потерял преимущество, но к 22-й минуты смогли его вернуть. Первый тайм закончился со счетом 13:11.

Во втором тайме «Ростов-Дон» вел в счете. Хорошо себя показала Заади, которая и забивала, и раздавала голевые пасы»,— говорится в сообщении. Матч завершился победой «Ростов-Дона» со счетом 28:24.

Следующий матч ростовская команда сыграет 31 января с «Динамо-Синарой», а 1 февраля — с «Астраханочкой».

Наталья Шинкарева