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В Пензенской области на поддержку аграриев направят 304 млн рублей

В Пензенской области на развитие приоритетных подотраслей АПК и малых форм хозяйствования направят 304,2 млн руб., из который 279,9 млн руб. — средства федерального бюджета. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

В рамках поддержки 25 млн руб. направят сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на закладку или уход за многолетними насаждениями, 42,3 млн руб. — на возмещение части затрат на один га посевной площади. 55,5 млн руб. аграрии региона получат в рамках грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 74,5 млн руб. направят в рамках грантовой поддержки развития семейных ферм и «Агропрогресс», 82,6 млн руб. — на возмещение части затрат на одну голову прироста поголовья коров молочного направления.

Мария Шахрай


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