В отношении бывшего замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова введена реструктуризация долгов

Арбитражный суд Москвы по заявлению ГК «Благо» Аркадия Фосмана ввел реструктуризацию долгов в отношении экс-замглавы Минсельхоза, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова. Об этом говорится в документах суда. При этом в «Благо» настаивали на реализации имущества господина Бажанова.

Заявление о признании банкротом «Благо» подало в октябре 2020 года. Ранее компании удалось привлечь бывшего чиновника к ответственности по обязательствам ЗАО «Ойл продакшн» на 12,1 млрд руб. и ЗАО «Маслопродукт-био» на 2,25 млрд руб. Аркадий Фосман называл это «стандартной процедурой, по которой "Благо" действует в рамках закона». Обжаловать решения судов господину Бажанову не удалось.

Подробнее о привлечении Алексея Бажанова к субсидиарной ответственности — в материале “Ъ”.

Олег Мухин