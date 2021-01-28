Девелоперы за год купили в Петербурге рекордный объем участков под застройку

За 2020 год девелоперы купили на территории Петербурга участки под застройку общей площадью 312,38 га за более чем 35 млрд рублей. Как сообщили аналитики Rusland SP, объем сделок с землей, по сравнению с 2019 годом, вырос в 10 раз.
Пополнение земельных банков застройщиками в компании объяснили отложенным спросом. Если с переходом на счета эскроу темпы приобретений участков замедлились, то с запуском льготной ипотеки и ростом спроса на квартиры вырос спрос и на участки со стороны девелоперов жилья.
Наиболее активно земельный банк пополняли «Группа ЛСР», «ПИК», Setl Group и Bonava. Около половины объема всех приобретений пришлось на сделку «Группы ЛСР» на намыве Васильевского острова.