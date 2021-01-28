PARUS CORTEN — имя, ставшее брендом

В январе УралДомСтрой объявил о продолжении строительства жилого комплекса PARUS (Парус) — флагманского объекта бизнес-класса компании. Новый дом комплекса получил название PARUS CORTEN*. Он продолжает традицию авторской архитектуры бренда в сочетании с комфортабельными планировочными решениями. PARUS входит в масштабный проект комплексного развития центральной территории Ижевска — района CITY (Сити), разработкой которого занимается плеяда европейских архитектурных бюро по приглашению компании УралДомСтрой. Среди них de Architekten Ciе (Де Архитектен Зи), Dyer (Дайер), MLA+ (МЛА+), Semrn + Mnsson (Семрн+ Мэнссон), а также ведущие российские специалисты.

PARUS CORTEN* по праву может претендовать на звание нового знакового объекта Ижевска, с собственной философией жизни и динамичной архитектурой. В этом проекте команда УралДомСтрой одними из первых в регионе реализовала идею использовать необычный и популярный в Европе материал — кортеновскую сталь. Он применен в отделке фасадов жилого комплекса.

«Яркий цвет охры, имеющий бархатистую структуру, добавляет фактурности объекту, заметно выделяя его среди своих соседей. Уникальное свойство стали кортен с годами менять цвет позволяет создавать знаковые, преображающиеся со временем, проекты. Сегодня стильные архитектурные решения из стали кортен являются украшением многих зданий и сооружений по всему миру. Одними из лучших примеров считается 23-этажное многофункциональное здание Городского университета Лидса на севере Англии, мост Нью Ривер Гордж в США или башня Влойберг в Нидерландах»,— поясняет руководитель направления по разработке и развитию продукта компании УралДомСтрой Булат Мирзаханов.

«УралДомСтрой — молодая компания и, конечно, она готова к экспериментам. А мы, как специалисты в этой отрасли, должны поощрять их в стремлении работать с нестандартными решениями в архитектуре»,— отмечает автор концептуального проекта района CITY, архитектор и урбанист Перо Пульиз.

Сдержанный и строгий снаружи 25-этажный дом PARUS CORTEN*, элегантен и комфортен внутри. Уютный холл, современные планировки квартир площадью от 50 до 104 кв. м., с двумя, тремя и четырьмя комнатами позволят воплотить как собственные дизайнерские идеи, так и выбрать

«Мы в постоянном поиске новых идей и осмысления потребностей современного человека. Они диктуют нам новый стиль жизни, который мы трансформируем в наших домах. Все 125 квартир PARUS CORTEN* представлены с просторными кухнями-гостиными, большими окнами с увеличенным остеклением и уютными лоджиями, большинство из которых теплые. В семейных планировках спальня родителей и детей располагается в разных частях квартиры. Это создает максимально уединенную и комфортную атмосферу. К тому же, во взрослой спальне предусмотрена собственная ванная комната, по аналогии с европейскими архитектурными проектами. В большинстве квартир запроектировано три помещения, которые по своему усмотрению можно использовать как ванную комнату, гостевой санузел или специальную постирочную — utility room (подсобное помещение). В последней предусмотрен вывод коммуникаций для установки стиральной машины и вентиляция, необходимая для сушки белья»,— поделился философией жилого комплекса руководитель проекта Александр Кукаркин.

Место, выбранное для жизни, определяет ее дальнейшее течение. Одни ищут уединения, другие — шум ветра и неба бескрайний простор, третьи хотят быть всегда в центре событий. Но есть те, кто стремится получить все и сразу. Для них предусмотрен эксклюзивный 25 этаж дома, где располагаются квартиры свободной планировки с высотой потолков 5,5 м. Здесь открывается невероятный вид на город и набережную пруда.

В PARUS CORTEN* применяются современные автоматизированные технологии, думающие и выполняющим ряд задач за нас. Плюс ко всему, это комфорт и безопасность. Так при въезде на подземный паркинг датчики, установленные на воротах, автоматически распознают номера машин жителей и открывают доступ в приватную территорию. Новые технологии домофонов со встроенными камерами позволяют управлять им со смартфона из любой точки мира. Кабели для интернет уже заведены в квартиру и необходимость в проведении монтажных работ не требуется. Многоуровневая система безопасности и огороженная территория позволяют почувствовать себя дома еще до того, как входишь в свою квартиру, и не беспокоиться за детей, гуляющих во дворе. Доступ для каждого жителя осуществляется по индивидуальному NFS (НФС) ключу, который невозможно дублировать.

Подземная парковка делает территорию двора PARUS CORTEN* пешеходной. Внутренняя площадь дома становится пространством для отдыха и созидания. Вдохновением для проектирования двора дома послужил образ паруса и морская тематика. Здесь есть главная улица, напоминающая по форме причал, которая соединяет пешеходные маршруты двора. Ландшафтные элементы территории напоминают рельефы морского берега. Двор сочетает в себе разнообразные зоны активности для малышей, подростков и взрослых: спортивные тренажеры, площадка с качелями, зона для тихого отдыха, два вида развлекательных и развивающих площадок для детей разного возраста, главная площадь, рабочая зона и места для прогулок с собаками. Комфортные лежаки и уединенные беседки расположены во дворе в удалении от шумных детских игр — можно отвлечься от суеты будней, провести время за работой с ноутбуком или побыть наедине с собой.

PARUS CORTEN* воплощает ритм современного города. Престиж проекта обусловлен и его расположением, где в непосредственной близости располагаются все необходимые локации для успешной продуктивной работы, ведения бизнеса и хорошего отдыха: администрация города Ижевска, правительство Удмуртии, крупные бизнес- и торговые центры, а также одни из лучших ресторанов города, фитнес-клубы, салоны красоты, спа-комплексы и центры здоровья. Рядом с жилым комплексом возвышается визитная карточка столицы — неповторимый и яркий OCEAN CITY (Оушен Сити), ставший самым узнаваемым и популярным девелоперским проектом Ижевска.

Подробнее о проекте PARUS CORTEN* можно узнать на сайте компании УралДомСтрой www.uds18.ru или по ссылке https://www.uds18.ru/objects/Parus_Corten/. Стать одними из первых покупателей квартир жилого комплекса можно уже сегодня. Привилегии на старте продаж позволят выбрать нужный этаж, расположения и планировки. Беспроцентная рассрочка станет приятной возможностью для отличного вложения без крупных единовременных затрат. Также действует программа квартирообмена, с условиями которой можно ознакомиться у специалистов отдела продаж компании УралДомСтрой.

Забронируйте квартиру по телефону уже сейчас: 723 -723