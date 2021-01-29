Устойчивое развитие

«Метафракс» подвел производственные итоги 2020 года. Несмотря на пандемию COVID-19, большинство показателей оказались выше плана, была продолжена реализация всех активных инвестиционных проектов.

В минувшем году выпуск товарной продукции достиг 19,7 млрд руб. Объем отгруженной продукции превысил 19,8 млрд руб. Произведено 1154 тыс. т метанола, 230 тыс. т формалина, 182 тыс. т КФК, 23,7 тыс. т пентаэритрита, 30 тыс. т уротропина, 12,4 тыс. т формиата натрия.

По словам генерального директора «Метафракса» Владимира Даута, в компании позитивно оценивают производственные итоги года. Несмотря на негативное влияние пандемии и незначительное снижение производства по некоторым продуктам, в целом для компании год был успешным: выпуск продукции соответствует плану практически по всей номенклатуре. «Наши усилия были направлены на выполнение бюджетных показателей и увеличение объемов выпуска продукции, а также на активизацию маркетинговой работы по всем видам продукции для ее полной реализации на внутреннем и внешнем рынке. Особое внимание, помимо основной производственной деятельности, мы сосредоточили на возведении комплекса «Аммиак – карбамид – меламин». Реализация проекта входит в завершающую стадию. Готовность объектов комплекса составляет от 85 до 100%», – сообщил Владимир Даут.

В 2021 году «Метафракс» планирует произвести 1170 тыс. т метанола, 231 тыс. т формалина, 185 тыс. т КФК, 23 тыс. т пентаэритрита, 30 тыс. т уротропина, 11,5 тыс. т формиата натрия. «План по выпуску продукции в текущем году сопоставим с планом 2020 года. 2021 год станет важным этапом в реализации инвестиционных проектов компании. Предстоит завершить строительство комплекса «Аммиак – карбамид – меламин» и продолжить реализацию других инвестиционных проектов компании», – заключил Владимир Даут.