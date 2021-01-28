Ярославский бизнес стал в два раза чаще просить помощи

В Ярославской области в 2020 году к уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе обратились с просьбами о помощи 1110 человек, это в два раза больше, чем в 2019 году, сообщается на официальном сайте уполномоченного.

По словам бизнес-омбудсмен региона Альфира Бакирова, главная причина роста числа обращений – пандемия коронавируса и связанные с нею ограничения, которые напрямую отразились на бизнесе всех видов и уровней. Он уточнил, что из всех жалоб и обращений предпринимателей 40% касаются пандемии. Пик таких обращений был весной 2020 года.

«Ощутимо увеличилось число проектов нормативных правовых актов, поступивших в наш аппарат на оценку регулирующего воздействия от органов власти. Если в 2019 году их было 190, то в 2020 году уже 302»,— отметил господин Бакиров.

По его словам, много обращений от предпринимателей и по вопросам аренды, земельных отношений, а также в связи с неисполнением обязательств заказчиками в сфере государственных и муниципальных закупок.

София Бастрыгина