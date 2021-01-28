Саратовский вуз пригрозил студентам отчислением за участие в митингах

Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина пригрозил студентам отчислением в случае, если они будут участвовать в несанкционированных публичных мероприятиях. Объявление появилось в официальном сообществе вуза в «Вконтакте».

Как следует из объявления, участие в несанкционированных публичных мероприятиях, нарушающих общественный порядок, грозит привлечением к административной ответственности по 20.2 КоАП РФ и грозит арестом до 15 суток. Также студенты могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка учащихся. «Совершение противоправных проступков является основанием для применения мер дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления»,— говорится в объявлении.

Ъ-Средняя Волга