Самарские коммунисты просят проверить информацию из фильма «Дворец для Путина»

Фракция КПРФ в Самарской губернской думе направила депутатский запрос в Следственный комитет России, ФСБ, Генпрокуратуру и МВД РФ о проведении проверки информации, указанной в видео «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Документ обращения опубликовали представители партии в соцсетях.

Коммунисты просят правоохранительные органы выяснить есть ли «коррупционная составляющая в данном видеоряде» или «это информационная мистификация и намеренное распространение фальшивых сведений с целью введения в заблуждение граждан для того, чтобы получить финансовую или политическую выгоду определенных лиц».

«Жители Самарской области справедливо отмечают, что каких-либо официальных объяснений от представителей действующей власти РФ по указанному видео отсутствуют. Личные комментарии чиновников были столь неубедительными, что вызвали шквал несанкционированных акций протеста по всей стране»,– говорится в обращении фракции.

В фильме «Дворец для Путина» Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в список иноагентов) описывает построенный под Геленджиком комплекс резиденций. По утверждению фонда, комплекс строился для Владимира Путина. Сам президент утверждал, что дворец ни ему, ни его близким родственникам «не принадлежит и никогда не принадлежал».

Ани Айвазян