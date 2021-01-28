Нарушителей земельного законодательства в Удмуртии оштрафовали почти на 1,5 млн рублей

В 2020 году инспекторы управления Росреестра по Удмуртии провели более 2,3 тыс. проверок соблюдения земельного законодательства и 1,1 тыс. административных обследований участков. Было выявлено более 1,5 тыс. правонарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Свыше 280 нарушителей, не исполнивших предписания и не оплатившие штрафы в срок, привлечены к административной ответственности на сумму более 1,4 млн руб.

«Большая часть правонарушений связана с использованием земельных участков без оформленных правоустанавливающих документов или с самовольным занятием земли — 883. Почти 700 нарушений составили случаи использования земельных участков не по целевому назначению или неиспользование земельных участков по целевому назначению. По факту нарушений инспекторами выдано более 1,5 тыс. предписаний об устранении выявленных правонарушений с целью приведения документов и земельных участков граждан и юридических лиц в соответствие с нормами земельного законодательства»,— отметили в управлении.