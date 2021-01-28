В Татарстане назначили двух новых районных прокуроров

В Татарстане назначили новых прокуроров Кукморского и Менделеевского района. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Новым прокурором Кукморского района стал советник юстиции и бывший прокурор Менделеевском района Антон Чураков. А прокуратуру Менделеевском района возглавил Ришат Шакиров, ранее занимавший должность прокурора Кукморского района.

Господин Чураков родился 24 февраля 1983 года в Казани. В 2005-м он окончил Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина. Через три года он начал службу в органах прокуратуры. В 2010-м году он был помощником прокурора Татарстана по взаимодействию с представительными исполнительными органами республики, органами местного самоуправления. Должность прокурора Менделеевского района Антон Чураков занимал с 2016 года.

Ришат Шакиров родился 17 февраля 1979 года в Арске. В 2001-м он окончил Казанский юридический институт МВД России. Работать в органах прокуратуры он начал в 2003 году. В 2011-16 годах он возглавлял прокуратуру Апастовского района, пост прокурора Кукморского района он занимал с 2016 года.

"Ъ-Казань"