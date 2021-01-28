В Знаменске возбудили уголовное дело из-за халатности при отлове собак

Прокуратура ЗАТО Знаменск проверила исполнение полномочий администрации города при отлове и содержании бездомных собак. По материалам проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники администрации ЗАТО Знаменск якобы должным образом не организовали проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию, что привело к многочисленным случаям укусов собаками жителей города, в том числе и несовершеннолетних.

По результатам проверки, главе ЗАТО Знаменск внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Мария Шахрай