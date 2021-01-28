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Прокуроры Удмуртии выявили более 59 тысяч нарушений за 2020 год

За 2020 год прокуроры Удмуртии выявили более 59 тыс. различных нарушений. Для их устранения было внесено 9,6 тыс. представлений, в административном порядке наказано почти 11,7 тыс. лиц, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Кроме того, в суды было направлено более 7 тыс. исков о взыскании в пользу граждан и государства 80 млн руб. Также по результатам прокурорских проверок возбудили 254 уголовных дела, погасили задолженность по зарплате на 111 млн руб. и выплатили долги предпринимателям по муниципальным и государственным контрактам на 90 млн руб., привлекли 600 должностных лиц к дисциплинарной ответственности за коррупционные нарушения, пресекли почти 10,5 тыс. нарушений при надзоре за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания.

Отметим, что за 2020 год в результате прокурорского вмешательства было пролицензировано 15 новых детсадов, создано 417 дополнительных дошкольных мест. Кроме того, удалось обеспечить завершение строительства шести многоквартирных домов. Жилье в них получили 369 граждан.

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