Пермских сторонников Алексея Навального отпустили из-под ареста

Координатор штаба Алексея Навального в Перми Сергей Ухов и консультант организации Артем Файзулин вышли на свободу после отбывания пятисуточного ареста. Об этом сообщает телеграм-канал штаба. Напомним, оба были арестованы после того, как суд признал их виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

Сергей Ухов был задержан в минувшую субботу, 23 января, перед шествием в поддержку Алексея Навального, а Артем Файзулин — сразу после этого мероприятия. Свою вину в совершении правонарушения они не признали. Напомним, по разным оценкам, шествие собрало от 2 тыс. до 8 тыс. человек.