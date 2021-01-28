До конца февраля в Новосибирскую область должно поступить более 100 тысяч доз вакцины от COVID-19

Минздрав Новосибирской области сообщил, что в течение месяца ожидает поставку партиями более 100 тыс. доз вакцины от коронавируса.

По словам замминистра здравоохранения региона Елены Аксеновой, в области наблюдается стабилизация по ситуации с коронавирусом. Всего в области прививку поставили более 14 тыс. человек, пункты вакцинации работают в 59 медорганизациях.

Согласно данным местного оперативного штаба, на территории области выявлено 31 843 случая коронавируса, из них 1 789 — среди детей. Выздоровели 29 110 человек, умерли 1 201 пациент.

Юлия Сасевич