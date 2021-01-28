За год спрос на загородную недвижимость в Прикамье вырос на 43,6%

В 2020 году в Пермском крае на 43,6% вырос спрос на загородную недвижимость, сообщили в «Авито Недвижимость». Аналитики сервиса во время исследования выяснили, как менялись спрос на временное жилье и перемещения россиян под влиянием пандемии. Примечательно, что, несмотря на повышение спроса, объем предложения по аренде недвижимости в регионе за 2020 год сократился на 13,9%. Средняя стоимость аренды загородного жилья снизилась на 8,3% и составила 5,5 тыс. руб. в сутки.

В Пермском крае спрос на посуточную аренду квартир вырос на 8,6%, а средняя цена объекта осталась на прежнем уровне и составила 1,3 тыс. руб.

По итогам 2020 года, несмотря на существенные колебания в течение года, интерес к аренде загородной недвижимости по всей стране вырос на 83,3%, а на посуточную аренду квартир — на 15,3%. Цены на аренду домов и коттеджей в 2020 году относительно 2019 года в целом по стране увеличились на 14,3%, а на квартиры остались почти без изменений (–0,2%). Самыми популярными регионами у путешественников в минувшем году стали Краснодарский край, Крым и Москва.

По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артема Кромочкина, в целом жители России активнее всего интересовались краткосрочной арендой недвижимости в своем или соседнем регионе. «Во многом это объясняется желанием обезопасить себя на фоне пандемии: путешественники в 2020 году предпочитали отдыхать в областях, куда можно добраться на личном транспорте с минимальным количеством контактов и жить изолированно, что в том числе повлияло на рост интереса к аренде загородной недвижимости»,— пояснил Артем Кромочкин.