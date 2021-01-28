Пять человек отравились угарным газом в Туве

В Кызыле в республиканскую больницу госпитализированы пять человек, которые, по предварительной информации, отравились угарным газом. Среди пострадавших трое малолетних детей, сообщает управление МЧС России по Республике Тыва.

«По данному факту на место выезжал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с сотрудниками полиции, которые в ходе проверки установили, что возгорания в доме не было»,— говорится в сообщении. Причиной инцидента могла стать несвоевременная очистка дымохода печи, из-за чего при растопке угарный газ стал поступать внутрь помещения.

Екатерина Лукашевич