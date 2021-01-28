В Тольятти продают автосалон и помещения ФИА-банка

Торги по продаже части собственности АО «ФИА-банк» состоятся в феврале – августе текущего года. Аукцион проведут в рамках процедуры банкротства кредитной организации. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В частности, речь идет о продаже принадлежащего кредитной организации автосалона площадью 1,3 тыс. кв. м в Тольятти. Его выставили на торги за 73,5 млн руб. Кроме того, отдельными лотами планируется продать шесть нежилых помещений площадью 376,4; 494; 325,6; 1 412,5; 1 695,1 и 958,7 кв. м соответственно и дол в праве общей долевой собственности на земельный участок в Тольятти площадью свыше 20 тыс. кв. м на общую сумму свыше 134,59 млн руб.

Помимо прочего, предполагается реализация 1/2 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение площадью 6 кв. м, 1/8 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение (541,9 кв. м), 1/12 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение (541,9 кв. м) и нежилое помещение (473 кв. м) в Ульяновске за 28,9 млн руб. В списке продаваемого имущества также значатся 35 банкоматов (более 14 млн руб.), банковское оборудование с инвентарем и мебелью (2,6 млн руб.) и 14 платежных терминалов (1,7 млн руб.).

По данным banki.ru, ФИА-банк создан в Саратовской области в 1993 году для обслуживания предприятий системы «Автовазтехобслуживание». Учредителями и первыми акционерами кредитной организации выступали АО «Покровск-Лада», АО «СаратовЛада», АО «Водлад» и АТП1. В 1995 году банк купили бизнесмены Александр Казаков, Анатолий Волошин, Сергей Кочура и Андрей Богданов, тогда же кредитная организация «переехала» в Тольятти Самарской области. Согласно раскрываемой информации, последнее время банк контролировал Александр Носорев (80,002% акций) и известный в банковской среде шведский фонд прямых инвестиций East Capital* (19,998% акций, из которых 15,91% приобретены весной 2008 года примерно за 570 млн руб., исходя из оценки примерно в 2,5 капитала).

Георгий Портнов