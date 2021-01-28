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В Кузбассе наркокурьер получил шесть лет колонии

Суд вынес приговор 34-летнему наркокурьеру из Кузбасса к шести с половиной годам колонии строгого режима. Он обвинялся в сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщила пресс-служба МВД области. Расследование в отношении его подельника продолжается.

В сентябре прошлого года у кафе на въезде в Кемерово сотрудники МВД задержали двух мужчин, в их автомобиле нашли около 100 свертков с синтетическими наркотиками, которые хранились в пачке из под чипсов. Во время следствия полицейские установили, что курьеры работают в интернет-магазине, продающем наркотики. Получая через закладки большие партии вещества, они фасовали его, после чего развозили в тайники в разных городах Кузбасса.

Также в гараже одного из обвиняемых, где и велась фасовка наркотиков, была найдена партия «соли», «мефедрона» и «реагента», используемого для изготовления «спайса». Общий вес изъятого составил 600 гр, что является особо крупным размером.

Один из задержанных заключил досудебное соглашение. Второй фигурант отказался от дачи показаний.

Даниил Тарабукин


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