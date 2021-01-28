«Челси» провел первый матч под руководством нового тренера Томаса Тухеля. В рамках 20-го тура чемпионата Английской премьер-лиги «Челси» на своем поле сыграл вничью с клубом «Вулверхэмптон Уондерерс» — 0:0. Что ждет лондонский клуб с новым наставником? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В Англии назначение Тухеля на пост главного тренера «Челси» наделало много шума. Еще бы — из лондонского клуба был уволен легендарный Фрэнк Лэмпард. Но руководство не оценило шопинг бывшего наставника, который после трансферного бана купил пятерых игроков за €260 млн, после чего завяз в середине турнирной таблицы. Томас Тухель должен исправить ситуацию. Он уже попросил купить у дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. А пока немец будет строить команду из тех звезд, которые под рукой, и, скорее всего, у него получится, уверен футбольный агент Роман Трушков, который работал с ПСЖ, когда французский клуб возглавлял Тухель:

«Там любому тренеру будет непросто, но он должен справиться лучше, чем его предшественник, хотя бы за счет большего опыта, больших тренерских знаний. Я думаю, что он сегодня входит в пятерку лучших тренеров в Европе. Так что я желаю удачи и думаю, что у него получится как минимум подниматься постепенно в первую половину таблицы. Ясно, что он не будет претендовать на титул, но я надеюсь, что дела пойдут у “Челси” в гору».

Правда, в первом же матче с «Вулверхэмптон Уондерерс» что-то пошло не так. «Челси» имел преимущество и даже побил рекорд по точным передачам, но выиграть не смог. Понятно, что немецкий тренер провел с командой всего две тренировки, и строго спрашивать с него за эту ничью никто не будет. Хотя о том, что обещал Тухель в первом интервью в качестве наставника «Челси», забудут вряд ли: «Я надеюсь, что мы будем атаковать, будем играть в храбрый футбол, будем стараться забивать. И в то же самое время, когда я говорю про “Челси”, это клуб с большой историей, а менталитет команды — всегда побеждать. Бороться за титул, отлично играть как в атаке, так и в обороне — вот что мы хотим сделать».

Вопросы к храбрецу наверняка появились, но Тухелю не привыкать. В Париже немецкого тренера тоже пытались научить играть в футбол, но он в этом случае всегда показывал свой непростой характер, рассказывает футбольный агент Роман Трушков: «Во Франции не принято вести себя таким образом. Он себя вел в какой-то мере как раньше Ибрагимович, то есть он специально подливал где-то масла в огонь, говоря журналистам: если вы себя считаете более умными, я прошу вас, возглавьте ПСЖ и покажите, как надо работать».

Характер Тухеля — это отдельная история. Из «Боруссии» и ПСЖ немец уходил после конфликта с руководством, а вот с игроками он чаще ладил, даже со скандалистом Неймаром в Париже смог найти общий язык. «Челси», похоже, не станет исключением. Полузащитник лондонцев Каллум Хадсон-Одои уже назвал Тухеля отличным парнем:

«Да, здорово, он всего лишь пару дней в команде, но уже показывает, насколько он серьезен.

Он показывает свои тактики, пытается донести до нас свою мысль, пытается как можно скорее требовать от нас наилучшей игры. Отличный парень».

Что касается зарплаты Тухеля в «Челси», то пока достоверной информации о ней нет. Говорят только, что теперь доход тренера будет меньше, чем в ПСЖ, а во Франции Тухель зарабатывал €5 млн в год. Контракт подписан на полтора года с возможностью продления еще на один сезон. Но, зная характер Томаса Тухеля, заглядывать в будущее так далеко не стоит.