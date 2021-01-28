В Челябинске часть полномочий по сносу киосков и стоянок передадут районам

Мэрия Челябинска собираются передать часть полномочий по демонтажу нестационарных торговых объектов (НТО) и автостоянок администрациям районов. Об этом сообщила глава города Наталья Котова на пресс-конференции сегодня.

«В настоящий момент разрабатывается проект о внесении изменений в положение о НТО, где мы хотим ту монополию, которую сохраняла администрацию города, по сносу киосков расширить и часть полномочий передать в администрации районов. Цель – приблизить решение этих вопросов к жителям города. Есть депутаты в советах, которые в том числе нас критиковали за то, что мы не сносим объекты, они с главами районов будут рассматривать, насколько целесообразно сносить тот или иной объект»,– сообщила госпожа Котова. По ее словам, такой же порядок будет касаться автостоянок.

По данным мэра, сегодня в схеме размещения НТО 1515 киосков, это на 30% превышает потребности. «Мы в рамках “умного города” сделали картинку для себя, где показали полностью все НТО и можем наблюдать трафик покупателей. Я вам скажу, что есть востребованные объекты, но часть предпринимателей, в моем понимании торгуют себе в убыток»,– сообщила глава. По ее словам, непопулярные объекты как раз составляют 30%.