Суд оставил под арестом координатора ростовского штаба Навального

В Ростовском областном суде состоялось обжалование решения об аресте Ксении Середкиной, координатора ростовского штаба оппозиционера Алексея Навального, арестованную за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Суд оставил госпожу Середкину под арестом. Об этом сообщает 161.ru.

Напомним, в понедельник, 25 января, Ксения Середкина должна была выйти из спецприемника, где отбывала назначенный 22 января трехсуточный арест за организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). При этом в штабе отметили, что ей, согласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, не могли назначить административный арест, так как у нее есть 11-летняя дочь. По окончании ареста соратники активистки решили встретить ее возле учреждения, однако выяснилось, что госпожи Середкиной там уже нет. Несколько часов ничего о местонахождении координатора ростовского штаба Навального не было известно. Позже стало известно, что из спецприемника девушку сразу отвезли в отдел полиции сотрудники центра по противодействию экстремизму. Уже из отдела она попала в суд на рассмотрение нового материала. Суд назначил ей арест на восемь суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

Наталья Шинкарева