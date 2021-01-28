В Уфе судят жителя Китая, предложившего взятку сотруднику УФСБ

Советский районный суд Уфы назначил на 1 февраля заседание по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Китайской народной республики, директора ООО «Галактика» Хуана Цзяньминя. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Как ранее писал "Ъ-Уфа", обвиняемый предложил 2 млн руб. сотруднику республиканского УФСБ за возврат его мобильного телефона и электронных носителей, изъятых в результате обыска в офисе компании, а также за прекращение проверки компании. 2 июня 2020 года в парке имени Якутова Хуан Цзяньминь был задержан при передаче денег.

По данным пресс-службы СУ СКР по Башкирии, обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.

Олег Вахитов