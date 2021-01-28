Сбер профинансирует строительство нового жилого комплекса на Эльмаше

Сбер профинансирует строительство нового жилого комплекса в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге. Кредитный договор на сумму 1,8 млрд рублей подписан с компанией «Стройтэк». На эти средства будет построен ЖК «Атмосфера» внутри квартала проспект Космонавтов-Электриков-Фронтовых бригад.



Возведение комплекса осуществляется в два этапа. На первом будут построены два подъезда трехсекционного жилого дома. Ключи от новых квартир владельцы получат уже в 4 квартале 2022 года. А еще через год будут введены в эксплуатацию третий подъезд трехсекционного дома, отдельно стоящий односекционный дом и подземный паркинг на 242 машиноместа.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

«Строительство ЖК «Атмосфера» ведется на основе проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Дольщики вносят средства за приобретаемую недвижимость на счет эскроу в Сбербанке, а банк депонирует эти деньги до окончания строительства. Застройщик получит средства после того, как введет объект в эксплуатацию, что служит дополнительной гарантией, что объекты будут строиться и сдаваться в срок. При этом, процентная ставка, по которой компания получила проектное финансирование, может снижаться в зависимости от темпов продажи квартир. Это наш первый опыт работы с холдингом «Стройтэк», и мы приложим все усилия, чтобы предоставить клиенту самые выгодные и комфортные условия обслуживания».

Отметим, что Сбербанк готов участвовать на всех этапах реализации проектов жилищного строительства. Так, на стадии разработки банк предлагает застройщикам кредиты на приобретение и подготовку земельных участков (бридж-кредиты, кредиты под будущую прибыль, мезонинное финансирование). На этапе строительства банк осуществляет проектное финансирование, расчетно-кассовое обслуживание, предлагает воспользоваться электронным документооборотом и аккредитивами. На стадии реализации платежей банк выдает ипотечные кредиты, страхует покупателей и регистрирует сделки по приобретению жилья. После ввода объектов в эксплуатацию Сбербанк готов выдать кредиты под готовое жилье, которые могут быть использованы в качестве источника собственных средств для нового строительства.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 24 сентября 2020 года Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.