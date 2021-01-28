В Краснодарском крае появился «пляжный стандарт»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В мероприятии принял участие вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. «На уровне региона по поручению губернатора мы движемся в сторону комплексной перезагрузки отрасли. Краснодарский край сегодня – один из лидеров внутреннего туристического рынка. Однако без повышения качества услуг на пляжах, уровня сервиса, единого стилевого решения, мы не сможем конкурировать с зарубежными курортами. Разработанные методические рекомендации – это своего рода пособие по приведению пляжной территории в соответствие с требованиями времени и запросами туристов», – отметил Александр Руппель, открывая совещание.

«Пляжный стандарт» включает в себя требования к функциональной инфраструктуре, зонированию, безопасности услуг, предоставляемых на пляжах, их прозрачности и легальности, а также возможности оплаты услуг любыми удобными для туристов способами. Как отметили в региональном министерстве курортов, разработавшем стандарт, внедрение новых правил будет способствовать повышению качества обслуживания, а грамотное зонирование и эффективное использование пляжной территории позволит снизить переуплотнение, которое традиционно наблюдается на кубанских курортах.

На совещании были представлены образцы униформы пляжного персонала, стендов, навесов, урн, спасательных вышек и других объектов. Планируется, что всю инфраструктуру обеспечат кубанские производители. Уже к началу летнего сезона пляжи начнут приводить в соответствие стандарту.

Разработка методических рекомендаций началась в прошлом году по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева. Такое решение было принято после проведенного в летнем сезоне мониторинга пляжных территорий. Он показал необходимость модернизации пляжей.

Как сообщили в региональном министерстве курортов, на сегодняшний день в Краснодарском крае благоустроено 120 км пляжей, которые обеспечивают единовременный отдых более 630 тысяч туристов. В прошлом году 21 сочинский пляж был удостоен престижной награды «Голубой флаг». Международные эксперты отбирают претендентов на нее по трем десяткам параметров: доступность среды, экология, безопасность и многое другое.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края