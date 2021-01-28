Кемерово займет 1,4 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета и погашения старых долгов

Администрация Кемерова объявила о проведении шести электронных аукционов 5 февраля и трех 8 февраля на предоставление кредитов для финансирования дефицита

бюджета города и погашения долговых обязательств в 2021 году.

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, речь идет о четырех кредитных линиях по 100 млн руб., пять по 200 млн руб. Срок действия линий не

более 365 дней, срок выборки средств — по 30 декабря 2021 года включительно.

Ставка обслуживания определена в размере 5,25% годовых, учитывая решения региональных властей, которыми привлечение заемных средств в местный бюджет от банков определено «исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный ЦБ РФ, увеличенный на 1% годовых».

Игорь Лавренков, Кемерово