ПГНИУ оштрафован на 100 тыс. рублей за несоблюдение противоэпидемических мер

Дзержинский районный суд Перми рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Как сообщает пресс-служба суда, установлено, что образовательное учреждение не выполнило предписание о противоэпидемических мерах в период режима повышенной готовности из-за угрозы COVID-2019.

ПГНИУ допустил несколько нарушений: не обеспечил условия для обработки рук антисептиками, не организовал бесконтактную термометрию входящих в помещения кампуса людей, не обеспечил соблюдение студентами социальной дистанции, а также не осуществлял контроль за применением студентами и персоналом средств индивидуальной защиты.

Представитель университета с протоколом об административном правонарушении согласился, указав, что юридическим лицом в основном соблюдаются требования предписания, студенты обеспечены масками, приобретены урны для сбора масок и перчаток.

Суд квалифицировал действия образовательной организации по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих). За указанное правонарушение ПГНИУ назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.