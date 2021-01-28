В Волковском театре Ярославля открывается бизнес-клуб

Ярославский театр имени Федора Волкова совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей региона открывают бизнес-клуб «Театрал», сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена. По словам организаторов, главной целью проекта является создание специального пространства для предпринимателей региона, где они могут проводить встречи в неформальной обстановке, заводить новые партнерские отношения с артистами и бизнесменами.

«Почему в качестве площадки для бизнес-клуба мы выбрали именно Волковский театр? Во-первых, это старейший театр, наша гордость. Во-вторых, это позволит бизнесу ближе познакомиться с труппой и репертуаром первого русского. В-третьих, не скрою, нам бы очень хотелось, чтобы это партнерство было взаимовыгодным как для предпринимателей, так и для самого театра»,— отметил региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

Первая встреча в бизнес-клубе «Театрал» запланирована на 22 февраля. Специально для открытия клуба театр готовит новый перфоманс «Про людей». Организаторы отмечают, что если площадка клуба будет интересна предпринимателям, то такие встречи будут проводить через каждые три месяца.

София Бастрыгина